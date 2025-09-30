Вышел XPPen Artist Ultra 16: первый графический планшет в мире с 4K OLED-дисплеем

Компания XPPen представила профессиональный графический планшет Artist Ultra 16. Это первое в мире устройство с интегрированным 4K OLED-дисплеем, сенсорной системой X-Touch и рекордной чувствительностью пера на уровне 16 тысяч степеней нажатия.

Запуск Artist Ultra 16 приурочен к 20-летию XPPen и символизирует новый этап в развитии компании. Устройство ориентировано на художников, иллюстраторов, аниматоров и студии, которым нужны одновременно высокая точность, цветопередача и портативность.

Компания подчёркивает, что Artist Ultra 16 создан не просто как инструмент для рисования, а как полноценная рабочая станция, объединяющая экран высочайшего качества и сенсорное управление.

Что нового

В основе планшета — 15,6-дюймовый 4K OLED с технологией AMOLED. Дисплей обеспечивает контрастность 1 000 000:1, яркость, близкую к профессиональным мониторам, и цветопередачу уровня Delta E <1.1 с охватом 99% Adobe RGB, 99% sRGB и 98% DCI-P3. Экран сертифицирован Calman и поддерживает 10-битный цвет.

Главное новшество — сенсорная система X-Touch. Она позволяет управлять планшетом не только стилусом, но и жестами, включая настройку тактильных зон и плавающего меню. Такой подход избавляет от случайных касаний и делает рабочий процесс более естественным.

Artist Ultra 16 комплектуется двумя стилусами: X3 Pro Smart Chip и X3 Pro Slim, оба с поддержкой 16K уровней нажатия и распознаванием наклона до 60°. В наборе также есть Bluetooth-клавиатура и кейс для хранения.

Планшет получил тонкий алюминиевый корпус, отсутствие рамок и эргономичные клавиши. Его дизайн уже удостоился премии Red Dot Award 2025. При весе и габаритах, удобных для переноски, устройство остаётся профессиональным решением для студийной и мобильной работы.

Artist Ultra 16 позиционируется как решение для профессиональных художников, аниматоров и студий, совмещающее производительность с портативностью. При этом устройство призвано расширить творческую свободу, позволяя работать как в студии, так и вне её.

Цена и доступность

Графический планшет Artist Ultra 16 представлен в продаже у официальных ритейлеров XPPen по рекомендованной цене $895. На момент подготовки материала действует специальное предложение на AliExpress: с 1 по 7 октября новинку можно приобрести со скидкой за $844.