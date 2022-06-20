Мобильные операторы начали брать плату за SIM-карты

Мобильные операторы связи в России начали брать плату за выдачу пластиковых SIM-карт. Ранее эту стоимость оплачивал сам оператор. Об этом пишет ресурс Mobile-Review со ссылкой на собственный источник.

Причины в этом весьма простая – увеличение стоимость SIM-карт из-за санкций и проблем с поставками от западных производителей. Сейчас закупка чипов происходит в Китае.

Первым плату ввёл «МегаФон» и его бренд Yota. Стоимость «симки» составляет 50 рублей. Следом аналогичное решение приняли другие операторы, но стоимость не называется.

По мнению аналитика, себестоимость SIM-карт для операторов сегодня превышает 100 рублей. Для eSIM такая плата не выглядит логичной, но также будет введена, чтобы снизить стоимость закупок SIM-карт.

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