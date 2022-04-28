«Россграм» открывает продажу имен в соцсети￼

Создатели сомнительного «Россграма» заявили об открытии бронирования учётных записей. Произойдёт данное событие сегодня в 20:00 по московскому времени.

Самое интересное, что бронирование имени будет платным. Другими словами, пользователю придется заплатить за желаемый никнейм в полупустой соцсети. Стоимость и условия пока неизвестны.

Пост в телеграм-канале Россграм

По словам создателей, доступ к соцсети будет происходить в несколько этапов. Летом будут наблюдать за нагрузкой на серверы, а тем кто забронирует имя до 1 мая, будет предоставлен ранний доступ.

Анонс «Россграма» происходил в Телеграм-канале соцсети. Многие пользователи раскритиковали дизайн прототипа приложения, обратили внимание на ошибки в интерфейсе, знак доллара и неполную локализацию.

Кроме того, отмечается максимальная схожесть фирменного знака «Россграма» с логотипом «Beats» и другими.

Тем временем бывший сотрудник «Яндекс», создал свою соцсеть «Now» и выпустил к ней рабочие приложения для Android и iOS.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!