Подписчики «Россграма» стали получать фейковые приглашения

Сегодня многие СМИ пишут о запуске социальной сети «Россграм». Якобы с 28 марта должны приходить приглашения инвесторам и блогерам, а позже обычным пользователям.

Однако до сих пор пользователи не сообщили о регистрации в системе, а официальные аккаунты «Россграм» молчат.

В комментариях официальных групп ВКонтакте и Telegram многие пишут, что им пришло на почту письмо с архивом для установки приложения. Однако сам «Россграм» утверждает, что это мошенники и рассылка происходит только с официального домена rossgram.ru. О первом этапе запуска обещают сообщить дополнительно.

Тут же назревает вопрос о сливе данных. Неужели новая соцсеть уже сейчас допустила слив персональных данных? Иначе откуда у людей, оставлявших заявки на официальном сайте фейковые рассылки?

Сам представитель «Россграма» недавно дал интервью для канала «Осторожно: Собчак» на YouTube. Там он рассказал, что существующий лендинг сделан «на коленке», а сама платформа будет сильно отличаться от того, что мы видим сейчас.

Запуск этой соцсети вообще вызывает сомнения. Возникает резонный вопрос, как разработчик, который собирается затмить зарубежный аналог, использует обычный конструктор для сайтов и устаревший дизайн.

Кроме того, зарубежные сети создавались годами при наличии огромных бюджетов и квалифицированной команды специалистов. Насколько реально повторить их успех за месяц — решите сами. Есть подозрение, что всё это не больше, чем просто хайп на шумихе вокруг блокировки зарубежных соцсетей.

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