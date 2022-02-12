Обновить действующий QR-код на «Госуслугах». Как это сделать?

Если вы столкнулись с проблемой, что ваш действующий QR-код перестал работать, не спешите паниковать. Всё дело в том, что портал «Госуслуги» провел масштабное обновление. В результате ранее сохранённые или распечатанные QR-коды перестали считываться при предъявлении.

На портале «Госуслуг» все сертификаты, QR-коды, сведения о вакцинации и перенесенной болезни, перенесены в один специальный раздел «Сведения об иммунизации COVID-19». В итоге структуры старых и новых QR-кодов сильно отличаются, поэтому изменился сам номер документа.

Чтобы код снова мог считываться нужно сделать несколько простых действий:

1. Открыть приложение «Госуслуги»;

2. Найти раздел «Сведения об иммунизации COVID-19» или опуститься ниже уведомлений и нажать на баннер «Сертификаты и QR-коды»;

3. После нажатия откроется действующий QR-коды, который можно сохранить или распечатать на нужном нам языке.

Всё. Больше никаких сложных действий. Пользуйтесь и рассказывайте об этом родным и близким.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.