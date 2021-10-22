Алиса будет показывать QR-код о вакцинации

Теперь любой пользователь приложения Яндекса может попросить голосового помощника Алису открыть свой QR-код, который выдаётся после вакцинации от COVID-19. Это позволит значительно сократить время на его поиски.

Сделать запрос QR-кода у Алисы может любой пользователь, который прошел вакцинацию. Для активации функции, достаточно сказать: «Алиса, покажи QR-код».

При первом запуске нужно будут пройти авторизацию на портале «Госуслуг», а уже после будет показываться QR-код. Код будет храниться на устройстве и показываться при первому запросу к помощнику. Приложение Яндекса не получает и не сохраняет персональные данные, а запоминает только зашифрованную ссылку.