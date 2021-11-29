Мошенники продают привитым россиянам «дечипизаторы»

На фоне страха многих россиян перед вакцинами и пресловутыми чипами, которые якобы вводят таким образом, в России появился новый вид мошенничества. Предприимчивые люди играют на страхах граждан и предлагают им «дечипизаторы» — приборы, которые якобы позволяют уничтожать чипы в крови.

Об этом СМИ рассказал главный врач психиатрической больницы №1 им. Алексеева (бывшая «Кащенко») Георгий Костюк. По его словам, такой прибор нужно приобрести у мошенников, после чего просто приложить к месту укола. Это якобы отключает чип.

Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы. Дальше — это уже дело техники. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно [заразить коронавирусом]? Убедить себя в этом несложно, если изначально принял позицию про создание цифрового ГУЛАГа и другие подобные теории. Георгий Костюк

Само собой, сам прибор ничего не отключает (поскольку никаких чипов нет — технологии ещё не дошли до этого). Однако даёт спокойствие и, заодно, облегчает карманы доверчивых людей.