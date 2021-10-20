В России из-за COVID-19 объявлена нерабочая неделя

Президент РФ объявил о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Также было отмечено, что главы регионов со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября.

Если ситуация не станет лучше, то локдаун могут продлить после 7 ноября. Компании, которые пострадают от введённого режима, могут получить финансовую поддержку из расчёта один МРОТ на одного сотрудника. В Москве МРОТ составляет 13 617 рублей, а в Самарской области, входящей в пятёрку лидеров по заболеваемости — 12 792 рубля.

За последние дни в России был установлен рекорд по заболевших, а 20 октября, был обновлён рекорд по количеству смертей от коронавируса: 25 231 человек заболел и 1028 человек скончалось от коронавирусной инфекции.

В настоящий момент в России полностью вакцинировано лишь 32,41 % населения. Лидером по вакцинации стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.