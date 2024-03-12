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Роскомнадзор включил Discord в реестр социальных сетей

Роскомнадзор добавил Discord и Yappy в реестр социальных сетей и направил их владельцам соответствующее уведомление с указанием требований российского законодательства.

Теперь сервисы будут обязаны проверять публикуемый контент и удалять его, если он нарушает законодательство РФ. В противном случае платформам грозят штрафы.

Кроме того, для пользователей должна быть создана специальная форма обратной связи, через которую можно подавать жалобы на противоправный контент.

В реестр соцсетей уже включили ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Дзен, RuTube, Twitch.

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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