Базу данных из миллиардов сообщений в Discord выставили на продажу

Сервис Spy Pet предлагает доступ к базе данных из 4 миллиардов публичных сообщений от более чем 625 миллионов пользователей Discord. Информацию собрали специальные боты с 14 тысяч серверов. В базе данных содержатся сведения о пользователях, в частности список серверов, где парсер их отследил, публичные сообщения и даже связанные учетные записи.

По словам создателей сервиса, у них есть информация ещё с 86 тысяч серверов. Личные сообщения пользователей, похоже, остаются в безопасности, они не упоминаются в базе данных. Spy Pet обращается к разработчикам ИИ и правоохранительным органам, предлагая продать данные за криптовалюту.

В Discord заявили, что ведут расследование по вопросу нарушения прав сообщества. Компания пообещала предпринять необходимые меры для защиты своих пользователей.