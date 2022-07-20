Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя законов РФ

Роскомнадзор признал «Википедию» нарушителем закона. Особая отметка об этом должна появиться в поисковиках. Решение было принято в связи с невыполнением Wikimedia Foundation обязанности по удалению противоправной информации.

Ведомство отмечает, что меры будут действовать до устранения нарушений законодательства РФ.

Роскомнадзор дважды выносил «Википедии» предупреждение. Также Wikimedia Foundation не раз получала административные штрафы на общую сумму 5 млн рублей.

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