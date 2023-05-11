Asus опубликовала стильную распаковку ROG Ally

Сегодня ASUS официально представила прямого конкурента Steam Deck под названием ROG Ally. Консоль построена на базе новых мобильных процессоров Ryzen Z1 и Z1 Extreme (Zen 4), оснащается 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит.

Теперь пришло время посмотреть консоль в том виде, котором она появится на руках у покупателя. Именно распаковке посвящен новый ролик от команды ASUS Rog.

ROG Ally поставляется в стильной коробке с градиентными переливами. Внутри, кроме самой консоли, находится фирменная подставка и зарядный блок с Type-C.

Консоль ROG Ally поступит в продажу в Европе по цене 799 евро за версию с процессором Ryzen Z1 Extreme. В комплекте с устройством покупатель получит подписку на Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца. Версия на базе процессора Ryzen Z1 появится на рынке позже в этом году.