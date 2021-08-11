Rockstar может выпустить ремейк GTA 3

Rockstar Games может выпустить полноценный ремейк одной из прошлых частей GTA. Об этом стало известно из недавнего отчёта перед инвесторами Take-Two.

Также стало известно, что разработчики трудятся над тремя проектами, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время. По слухам это может стать ремейк GTA 3 для актуальных платформ, ведь в этом году игре исполняется 20 лет. Напомним, что в честь 10-летия Rockstar портировала GTA 3 на iOS и Android.

Take-Two открыто рассказала о своем намерении продолжить создание ремастеров своих прошлых игр. В марте генеральный директор компании Штраус Зелник отметил, что компания не заинтересована в выпуске «простых портов».

Переиздание легендарной Мафии под сборником Mafia: Trilogy, было представлено в мае 2020 года. Сейчас Rockstar готовится выпустить обновленную версию Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series X/S во второй половине 2021 года.