В России появился робот-пылесос от HONOR

Компания HONOR привезла на российский рынок свой робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R1. Устройство обладает компактным корпусом, мощностью всасывания до 2600 Па, умной навигацией и до 120 минут работы на одном полном заряде.

Корпус HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 обладает диаметром 31,5 мм и толщиной в 7,9 мм. По словам производителя, такое решение позволяет роботу убирать пыль в труднодоступных местах. При помощи специальных сенсоров, устройство избегает столкновений и падений во время уборки.

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 2600 мАч. Устройство работает до 90 минут в стандартном режиме и до 120 минут в тихом режиме. Время полной зарядки робота-пылесоса составляет 4 часа.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 способен проводить влажную и сухую уборку. Он оснащен контейнером для пыли емкостью 510 мл и резервуаром для воды объемом 300 мл.

Робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 будет продаваться по цене 14 990 рублей.

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