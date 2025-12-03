Роскомнадзор заблокировал Roblox в России

3 декабря доступ к популярной игровой платформе Roblox на территории России был ограничен. Соответствующее решение принял Роскомнадзор.

Причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*».

По данным Роскомнадзора, в игре фиксировались случаи домогательств к детям, а также попытки выманить личные данные. Кроме того, в некоторых локациях были найдены сцены, связанные с совершением преступных действий, а также азартные игры.

Жалобы на то, что в Roblox много «неподобающего контента», поступали еще с 2019 года. В конце ноября количество обращений от обеспокоенных родителей и пользователей снова выросло.

* «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.