Reuters: правительства разных стран шпионят за пользователями Apple и Google

Власти некоторых стран используют push-уведомления для слежки за пользователями смартфонов, требуя данные от компаний Alphabet Google и Apple, заявил сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден. Конкретные страны в сообщении не упоминаются.

Весной 2022 года он начал расследование после получения данных о потенциальном надзоре. Уайден и его команда выяснили, что push-уведомления доставляются пользователям не напрямую от разработчиков приложений, а через системы, управляемые производителями мобильных операционных систем — Apple (через Push Notification Service) и Google (через Firebase Cloud Messaging).

По его словам, Apple и Google хранят данные о push-уведомлениях, а правительства могут запрашивать эту информацию. Сенатор обратился к обеим компаниям за подтверждением, но получил ответы о невозможности публичного раскрытия информации по указу правительства США.

Американский политик решил сам опубликовать информацию, подготовив открытое письмо к Министерству юстиции США, в котором он упомянул правительственные запросы на доступ к журналам push-уведомлений, тем самым делая информацию общедоступной и снимая с Apple и Google обязательства по соблюдению секретности. После этого Apple включила данные о таких запросах в свой отчёт о прозрачности.

Источник Reuters, знакомый с вопросом, подтвердил, что как иностранные, так и американские правительственные учреждения запрашивают у Apple и Google метаданные, связанные с push-уведомлениями. Собеседник отказался назвать правительства иностранных государств, участвовавших в подаче запросов, но назвал их демократиями-союзниками США.