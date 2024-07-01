Resident Evil 7 Biohazard вышла на iPhone, iPad и Mac

Хоррор Resident Evil 7 Biohazard уже вышел в странах Юго-Восточной Азии на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также всех iPad и Mac с чипом M1 или лучше. В остальных странах игра выйдет 2 июля.

В сети появились видеозаписи игрового процесса, и, честно говоря, игра явно разочарует фанатов. По геймплею из начальной локации можно заметить, что даже iPhone 15 Pro Max не справляется с выводом качественной графики.

Интересно, что Capcom даже не убрала надпись при сохранении: «Не отключайте ваш PC». Но если со слабой графикой еще можно смириться, то с плохим управлением – вряд ли. Кстати, сама Capcom рекомендует играть в Resident Evil 7 Biohazard с контроллером.

Накануне аналитическая компания Appfigures пришла к выводу, что все AAA-игры для iPhone и iPad не пользуются популярностью, как надеялась Apple, и оказались коммерческим провалом.