AAA-игры для iPhone и iPad оказались провалом

AAA-игры для iPhone и iPad не пользуются популярностью, как надеялась Apple, и оказались коммерческим провалом. К такому выводу пришли исследователи аналитической компании Appfigures. Речь идет о Resident Evil и Assassin’s Creed Mirage, которые доступны на iOS и iPadOS и использовались для продвижения аппаратных возможностей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Например, с момента выпуска 6 июня Assassin’s Creed Mirage от Ubisoft была скачана более 123 000 раз, но полную версию игры стоимостью $49 приобрели менее 3 000 пользователей. К тому же, среднесуточное количество загрузок уже упало ниже 3 000. Этот показатель значительно ниже, чем у других бесплатных игр для iOS и iPadOS.

Resident Evil 4, вышедшая в декабре прошлого года для iOS, также испытывает трудности. Игру скачали всего 357 000 человек, и только 7 000 заплатили $29 за полную версию. Resident Evil Village имеет всего 5 750 платных пользователей.

Аналитики считают, что люди предпочитают более простые и казуальные игры на своих телефонах и планшетах. Одни из самых популярных мобильных игр обычно те, которые уделяют приоритетное внимание уникальному стилю, а не сложной графике, и предлагают простой геймплей, подходящий для сенсорного управления.

Однако немаловажным фактором непопулярности ААА-игр является ограниченность устройств, которые их поддерживают. Так, поиграть в Resident Evil и Assassin’s Creed Mirage можно только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также iPad с чипами M1 и новее. Тем не менее, некоторые считают, что Apple платила студиям-разработчикам игр только для того, чтобы продвигать свои мощные устройства.