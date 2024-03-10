Обзор Slavania: метроидвания в мире славянских сказок

Скажу честно, с детства отношусь к отечественным играм настороженно. Видимо это «травма» после того, как одними из первых моих подобных игр на PC были квесты про Илью Муромца, Алёшу Поповича и Петьку с Василием Ивановичем. Безусловно, есть отличные проекты, например, Корсары, повторить которые не смогла даже Ubisoft, а также Beholder и Atomic Heart. Но всё это, по моему мнению, исключения из правил. Поэтому назвать свой опыт прохождения отечественных игр удачным, я не могу.

Но на днях выпала уникальная возможность опробовать сказочную метроидванию Slavania от студии FrostLeaf Games. За проектом ранее не следил, но в целом примерно представлял, чего ожидать от игры подобного жанра. Как оказалось, Slavania — то самое исключение из правил, и вот почему.

Slavania

Платформа: PC

Жанр: экшен, приключения, инди

Разработчик: FrostLeaf Games LLC

Издатель: FrostLeaf Games LLC, Game Art Pioneers

Дата выхода: 12 марта 2024

История Алёши

Сюжет Slavania в целом достаточно банальный. В его центре находится история Алёши, обретшего бессмертие. Однако, новое состояние несёт в себе как благословение, так и проклятие: его душа заперта внутри магического копья, обладающего мощью, способной как восстановить, так и разрушить равновесие между потусторонним и материальным мирами.

Игра погружает в магический мир, где традиции метроидвании сочетаются с богатым наследием славянского фольклора. Исследуя полуоткрытый мир, наполненный волшебными существами вроде Бабы-Яги, Колобка, Змея Горыныча и птицы Гамаюн, а также простыми людьми, сталкиваешься с уникальной культурной атмосферой, которая воссоздаёт дух древних сказаний и мифов.

Slavania ощущается как творческое переосмысление старинных славянских сказок. Игра воскрешает те самые символы и ощущения, которые узнаваемы и близки каждому, кто вырос на этих историях, предлагая взглянуть на них под новым углом.

Славянский соулслайк

Игровой процесс Slavania напоминает Castlevania, Metroid, Hollow Knight и новую Prince of Persia: The Lost Crown. При первом запуске в голову мне моментально пришла ещё трилогия Assassin’s Creed Chronicles, которая хоть и не сильно похожа на Slavania, но все равно ассоциируется с ней.

Технически Slavania достаточно проста, в ней нет ничего кардинально нового. Однако, на мой взгляд, для игр этого жанра важна атмосфера и сюжет. Если сюжет средний, то художественное оформление игры выполнено на высоком уровне. Фоны, персонажи и анимации создают атмосферу сказочного средневековья с эстетикой древней Руси.

В начале путешествия арсенал героя ограничен базовыми возможностями, но по мере продвижения открываются новые умения и способности.

Главным оружием Алёши является магическое копье, напоминающее молот Тора или топор Левиафан, которое можно запустить во врага, а затем зажать кнопку и вернуть его в руку. Оружие пригодится не только в бою, но и для перемещения по миру, а также решения головоломок. Радует, что геймплей с ним не надоедает, так как возможности использования копья постоянно расширяются.

Несмотря на свою простоту, одной из особенностей мира игры является его динамичность. Например, боссы перемещаются по территории, поэтому чтобы одолеть врага, необходимо сначала его выследить.

Другие существа также живут своей жизнью, а путь, который ранее казался безопасным, вдруг оживает новыми врагами и неожиданными препятствиями. При этом в некоторых локациях мобов настолько много, что на второй-третий час игры драки с ними начинают надоедать, в отличие от схваток с боссами, каждый из которых имеет свои особенности.

Все игровые механики в Slavania работают хорошо, с какими-то проблемами за несколько часов игры я не столкнулся. Единственное, нередко было сложно понять: «Что от меня вообще требуется?». Визуальные подсказки хоть и есть, но в них легко запутаться, а заглядывать в список квестов и на карту – не всегда хочется.

Атмосферные древнерусские мотивы

Музыкальное оформление игры представляет собой уникальное сочетание, где древнерусские мелодии переплетаются с элементами современной музыки. Звуки колоколов добавляют особенную изюминку, отсылая к христианству.

В игре нет русской озвучки, но разработчики предложили альтернативу. Озвучка NPC выполнена на языке, который стилистически идеально подходит к атмосфере игры.

В целом музыкальная и языковая составляющие подчеркивают уникальность мира, и обогащают впечатления от погружения. Они предоставляют игрокам возможность ощутить особенности славянской культуры.

Вердикт

Slavania — яркий пример того, как игра может быть одновременно простой и при этом глубокой. Разработчики уделили особое внимание атмосфере, которая отлично передана не только визуалом, но и музыкальной составляющей. Всё это дополняет достаточно увлекательный геймплей. Игра наверняка придётся по душе поклонникам жанра метроидвания. Кроме этого, Slavania была адаптирована под Steam Deck, поэтому это хороший спутник для путешествий.

Скриншоты

Как мы играли

Ключ предоставлен издателем. Автор провёл в игре на PC около 10 часов.

Анатолий Почивалов 7 / 10 Оценка игры Достоинства Атмосфера

Интерес к исследованию мира

Художественное и музыкальное оформление

Знакомые персонажи славянского фольклора

Умеренная сложность Недостатки Однотипные враги

Недостаток визуальных подсказок