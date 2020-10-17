Renault представила новый электромобиль за 10 000 евро

Недавно завершилось мероприятие от компании Renault, где производитель представил два новых электромобиля. Одна из новинок получила название Renault Megane eVision и на данный момент считается концептом. Но скорее всего, эта модель в скором времени выйдет в массовое производство. Ориентировочно это должно произойти в следующем году.

О данном электрокаре известно достаточно информации. Так, его габариты составляют 4210х1800х1505 мм. Колесная база – 2 700 мм, масса – 1 650 кг. Что касается силовой установки, то здесь применяется электромотор, мощностью 160 кВт или 217 л.с. Емкость установленной батареи составляет 60 кВт ч. Также предусмотрена возможность зарядки мощностью 130 кВт ч. Стоит заметить, что Renault Megane eVision считается хэтчбеком, хотя если судить по изображениям, то данный электромобиль вполне можно считать кроссовером.

Что касается второй презентованной новинки, то это вполне себе серийное авто. Dacia Spring Electric, по заявлениям производителя, станет самым доступным электромобилем на рынке. Правда, судить о цене рано, ведь она еще не известна, но по убеждениям многих, она вряд ли окажется ниже 10 тыс. евро. Говоря о самом электромобиле стоит назвать его габариты: 3734х1622х1516 мм, колесная база – 2 423 мм, клиренс – 150 мм.

Силовой агрегат получил электродвигатель мощностью 33 кВт или 44 л.с., что не так уж и много, даже если брать современные мерки. Отсюда и максимальная скорость, ограниченная всего 125 км/ч, при емкости аккумулятора в 26,8 кВт ч. Запас хода составляет 225 и 295 км в режимах WLTP и WLTP City соответственно. О комплектации Dacia Spring Electric неизвестно ничего. Но если верить изображениям, то водителю предлагается использовать мультимедийную систему с диагональю 6 или 7 дюймов. Появление Dacia Spring Electric в продаже ожидается во втором квартале 2021 года.