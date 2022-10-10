Xiaomi выпустила цифровой блокнот за $7

Xiaomi представила цифровой блокнот Redmi Writing Pad дешевле чем за $8. Пока что новинка доступна только на индийском рынке.

У цифрового блокнота 8,5-дюймовый ЖК-дисплей и чувствительный к давлению стилус. Он подходит для рисунков, заметок и зарисовок без использования ручки и бумаги.

Чтобы стереть запись, нужно нажать на оранжевую кнопку внизу блокнота (надеюсь, вы тоже вспомнили свою доску для рисования из детства, у которого ручка на веревочке, печати в виде треугольников и петелька по всему периметру для стирания картинки).

Redmi Writing Pad оснастили сменной батареей. Производитель обещает, что ее хватит на 20 тысяч заметок. Стоимость цифрового блокнота составляет 599 индийский рупий, это примерно $7,4.

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