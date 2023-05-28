Redmi выпустила бюджетный монитор Redmi Display A27 с IPS-матрицей

Redmi представила для китайского рынка бюджетный монитор Redmi Display A27 IPS. Этот монитор обладает рядом технических характеристик, делающих его привлекательным выбором для потребителей.

Особенности Redmi Display A27 IPS включают 27-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, использующий технологию IPS. Благодаря этому дисплею монитор обеспечивает высокую яркость и контрастность, а также широкий угол обзора в 178°. Также он обладает частотой обновления в 100 Гц и поддержкой технологии HDR10, что позволяет воспроизводить контент с более высокой динамической гаммой.

Redmi Display A27 IPS оснащен портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Сам монитор имеет 8-битную матрицу, способную охватить 99% цветовой палитры sRGB.

Одной из важных особенностей Redmi Display A27 IPS является его сертификация TÜV Rheinland, подтверждающая, что монитор минимизирует синее излучение. Это важно для пользователей, поскольку такая сертификация гарантирует уменьшение вредного воздействия на глаза при длительном использовании монитора.

Монитор имеет компактный корпус, толщина которого составляет всего 7,5 мм. Он также оснащен креплением VESA, позволяющим установить его на стену или специальный кронштейн.

В Китае Redmi Display A27 IPS доступен по цене 599 юаней, что примерно равняется 6700 рублям.