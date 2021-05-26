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Новости

Для глобальной версии Redmi Note 9 Pro вышла прошивка MIUI 12 на базе Android 11

Компания Xiaomi начала развёртывание стабильной прошивки MIUI 12 на основе операционной системы Android 11 для глобальной версии смартфона Redmi Note 9 Pro. Выпуск планировался ранее, но релиз задержали из-за выявленных ошибок.

Отметим, что изначально новинка появилась ещё в конце 2020 года в Индии, но тогда было принято решение отложить глобальный запуск. При этом MIUI 12 уже получила статус стабильной, но пока доступна только для тестировщиков в рамках программы Mi Pilots.

  • MIUI 12
  • MIUI 12

Обновление имеет метку MIUI 12.0.1.0 RJZMIXM и размер 2,3 ГБ. Похоже, что эту версию будут проверять особенно тщательно, ведь в случае сбоя придётся откатывать её на миллионах смартфонов.

Пока не сообщается, когда релизная версия выйдет для всех, но, скорее всего, этого стоит ожидать в ближайшие дни.

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Источник:
AdimorahBlog
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