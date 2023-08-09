Redmi Note 13 Pro+ получит дисплей с изогнутыми краями и камеру на 200 МП

Этой осенью состоится презентация смартфонов серии Redmi Note 13, ожидается, что в рамках этой линейки будет представлено три устройства: Redmi Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Некоторыми характеристиками старшей модели поделился инсайдер Digital Chat Station.

По словам информатора, Redmi Note 13 Pro+ получит изогнутый дисплей «водопад» с разрешением 1,5K, частота обновления не уточняется, но скорее всего будет 120 Гц. Также сообщается, что основная камера предложит разрешение 200-мегапикселей с поддержкой 4х кратного зума. Кроме этого, смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 120 Вт.

На изображении выше показан чертёж Redmi Note 13 Pro, ожидается, что вся линейка будет выполнена в схожем дизайне. Основное визуальное отличие заключатся в дисплеях, Note 13 и Note 13 Pro получат плоские экраны, а старшая модель предложит панель с изогнутыми краями.

Анонс смартфонов серии Redmi Note 13 ожидается в сентябре-октябре.