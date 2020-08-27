Redmi Note 10 прошли сертификацию для двух стран

Суббренд Xiaomi Redmi уже давно работает над следующей линейкой новых смартфонов Note 10. Модели уже прошли сертификацию для Китая и Европы, а значит появились новые подробности.

Модели под номерами Xiaomi M2007J22C и Xiaomi M2007J17C появились на сайте регулятора. Из данных следует, что новинки будут поддерживать сеть пятого поколения 5G, а также иметь скоростную зарядку мощностью на 25 Вт и 33 Вт.

По слухам, Redmi Note 10 Pro может получить основную камеру на 108 МП, а также чипсет Snapdragon 750G.

Дата выхода новинок пока неизвестна.