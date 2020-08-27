Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Redmi Note 10 прошли сертификацию для двух стран

Суббренд Xiaomi Redmi уже давно работает над следующей линейкой новых смартфонов Note 10. Модели уже прошли сертификацию для Китая и Европы, а значит появились новые подробности.

  • Redmi China
  • Redmi Eu

Модели под номерами Xiaomi M2007J22C и Xiaomi M2007J17C появились на сайте регулятора. Из данных следует, что новинки будут поддерживать сеть пятого поколения 5G, а также иметь скоростную зарядку мощностью на 25 Вт и 33 Вт.

По слухам, Redmi Note 10 Pro может получить основную камеру на 108 МП, а также чипсет Snapdragon 750G.

Дата выхода новинок пока неизвестна.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
GSMarena
Теги: 

Комментарии

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

По теме

В России появился самый доступный смартфон Redmi 9C NFC

Xiaomi установила рекорд с помощью огромного телевизора Redmi

Умные часы от Redmi готовы к выходу

Redmi анонсировала беспроводные наушники AirDots 2 за $11

Xiaomi начала тестировать MIUI 12.1

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить