Появились подробности о серии смартфонов Redmi K60

В ноябре ожидается презентация семейства смартфонов Xiaomi 13, а после неё выйдет линейка Redmi K60. Впервые о ней стало известно в июле, когда появилась информация о процессорах. В новинках будут использоваться чипы Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8+ Gen 1 и MediaTek Dimensity 8200.

Теперь же инсайдер Digital Chat Station рассказал новые подробности. По его словам, серия K60 получит экраны 2K и зарядки на 120 Вт. Они выйдут на рынок в первом квартале 2023 года. Однако, похоже, речь идёт именно о китайских версиях. Как будут называться международные варианты и когда выйдут — неизвестно.

Отметим, что в линейке Redmi выходят более дешёвые варианты смартфонов, но при этом характеристики мало отличаются от Xiaomi.

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