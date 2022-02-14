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Новости

Игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition будет заряжаться за 17 минут

Компания Redmi заявила, что будущий смартфон Redmi K50 Gaming Edition получит очень мощную технологию зарядки — блок питания будет иметь мощность в 120 Вт, ёмкость аккумулятора составит 4700 мА•ч. Утверждается, что это позволит зарядить аккумулятор до 100% всего за 17 минут.

Также отмечается, что в смартфоне применяется двухэлементная аккумуляторная батарея и две микросхемы управления питанием. У аккумулятора меньше внутреннее сопротивление и нагрев.

Наконец, игровая версия смартфона Redmi K50 Gaming Edition получит Г-образный кабель, чтобы продолжать игру во время зарядки. В числе других особенностей отмечаются однокристальная система Snapdragon 8 Gen 1, встроенные физические кнопки и лучшая в отрасли система охлаждения.

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Источник:
Mydrivers
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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