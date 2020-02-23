Redmi K30 Pro 5G появился на качественных рендерах
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Новости

Redmi K30 Pro 5G появился на качественных рендерах

Известный инсайдер Xiaomishka сообщил, что Redmi готовит к выпуску две версии смартфона Redmi K30 Pro 5G. Следом на Slashleaks появились качественные рендеры этого устройства.

На изображениях смартфон отличается от базовой версии Redmi K30. Круглый блок камеры преобразовался в квадратный. Фронтальную камеру сделали врезанной в экран.

  • Redmi K30 Pro 5G
  • Redmi K30 Pro 5G
  • Redmi K30 Pro 5G

Смартфон представлен в трёх цветах: синем, зеленом и розовом. Презентация новинки должна состоятся в марте.

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