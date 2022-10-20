Израильская компания начала печатать мясо на 3D-принтере в промышленных масштабах

Израильская компания Redefine Meat показала промышленный 3D-принтер для создания разных сортов растительного мяса. По словам разработчиков, такой принтер может производить несколько тонн продукта в день. Более того, настройки устройства позволяют задавать печать стейка разной степени жесткости. Это может стать отличной альтернативой обычного мяса и без убийства коров.

Растительное мясо состоит из гороха, свёклы, нута, сои, пищевых дрожжей и кокосового масла, а его органолептические характеристики практически не отличаются от натурального. Один из дегустаторов отметил, что вкус такой же, как у хорошего классического стейка.

Сейчас компания Redefine Mea создала 3D-принтеры в размере 8 штук, 6 из которых находятся в Израиле, а два уже работают в Нидерландах.

Единственный минус напечатанного мяса — высокая цена, которая гораздо выше натурального мяса.

Уже в октябре Redefine Meat планирует выпустить несколько тонн продукта и начать поставки в рестораны и мясные лавки Франции, Италии, Греции и Швеции. Сейчас мясо от Redefine Meat доступно для покупки в Израиле, Великобритании, Нидерландах и Германии. Стоимость готового продукта в ресторанах составляет $40 за килограмм.

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