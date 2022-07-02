Студия Red Head Sound займётся озвучкой фильмов для российских кинотеатров

Студия озвучки Red Head Sound заявила, что начинает напрямую работать с кинотеатрами по всей России.

Первым в российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Морской монстр» от Netflix. Позже ожидается выход других лент, включая «Мир юрского периода: Господство», «Базз Лайтер» и «Тор: Любовь и гром».

Сначала картины поступят в кинотеатральный прокат по всей стране, а через две недели уже состоится релиз в онлайне на всех медиаплощадках.

Пока со студией заключили договор не так много кинотеатров, среди них есть «Крым», «Калининград» и другие.

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