Realme выпустит больший тираж кока-кольного смартфона realme 10 Pro

Realme недавно выпустила лимитированную версию Realme 10 Pro Coca-Cola Edition в красно-черной расцветке с расширенным комплектом и кока-кольным Реалмяу.

На анонсе генеральный директор индийского подраздедения realme Мадхав Шет сообщил, что издание будет доступно тиражом в 1000 экземпляров, что не хватит всем желающим. Однако, Realme 10 Pro Coca-Cola Edition будет продаваться отдельно от Реалмяу и еще 5000 экземпляров будут произведены в таком виде.

Таким образом, фанатам Coca-Cola в Индии предложат 6000 лимитированных смартфонов по цене 20 999 рупий (около 20 000 рублей). В России стандартная версия с тем же объемом памяти стоит 22 999 рублей с учетом скидки.