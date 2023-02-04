Realme выпустила первый трейлер Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

На следующей неделе китайская компания Realme представит новый смартфон — Realme 10 Pro в специальной версии, созданной в результате уникальной коллаборации с международным брендом Coca-Cola.
В честь этого компания создала красивый проморолик, который подчеркивая тематику лета, моря и романтики с помощью ярких цветов и эмоций.
Презентация специальной версии смартфона Realme 10 Pro Coca-Cola Edition состоится 10 февраля. По всей видимости сама новинки будет продаваться летом 2023 года.
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