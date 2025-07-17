Coca-Cola вернёт натуральный сахар в напитки для США после переговоров с Трампом

Дональд Трамп заявил, что договорился с Coca-Cola об изменении рецепта: компания вернёт в американскую продукцию натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа, используемого с 1980-х. По словам Трампа, руководство компании согласилось на эту инициативу.

В США давно популярна мексиканская версия Coca-Cola с сахаром — её даже ввозят отдельно. Теперь «настоящий вкус» появится и в американской версии напитка.

Известно, что Трамп сам регулярно пьёт диетическую колу и даже держит кнопку вызова напитка в Овальном кабинете.