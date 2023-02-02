Раскрыт дизайн смартфона Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Появились подробности о смартфоне от Coca-Cola. Это будет коллаборация с Realme, полное название устройства — Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition.

Дизайн новинки немного отличается от первых рендеров. Панель делится на два цвета: черная с модулями камер и блиндированная красная с логотипом Coca-Cola. Технические характеристики изменений не получат, это будет тот же Realme 10 Pro 5G.

Тираж будет лимитированным, какое именно количество устройств пока не называется.