Realme официально представила Realme 10 Pro 5G в коллаборации с Coca-Cola

Realme представила в Индии свой Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. Устройств выпущено не много — 1000 единиц.

Задняя панель лимитки разделена на две части: черный блок с камерами и яркий с логотипом Coca-Cola. Коробку под смартфон сделали аналогичной, она выглядит, действительно, симпатично. В комплекте с устройством идут наклейки, стилизованная скрепка и фигурка маскота Реалмяу.

Также пользователей ждут фирменные иконки, такие как крышка от бутылки кока-колы или холодильник с этими же бутылками.

Внутри это тот же Realme 10 Pro 5G. У него 6,72-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 695, емкость аккумулятора на 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Смартфон поставляется с Android 13. Основная камера — 108-мегапискельная.

Стоимость специально версии Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition составляет 20 999 рупий (около $257). Это не сильно выше базовой стоимости на это устройство.