Realme выпустила бюджетный смартфон за $125

Компания Realme сегодня представила улучшенную версию модели 3i — Realme 5i. Смартфон получил неплохую “начинку” в линейке бюджетных устройств.

У новинки 6,52-дюймовый дисплей, однокристальная система Snapdragon 665, сканер отпечатков пальцев на задней панели и емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Realme 5i оснащен 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти. Габариты устройства составляют 164,4 x 75 x 9,3 мм, вес — 195 граммов.

Основная камера получила сразу 4 датчика — на 12, 8, 2 и 2 Мп, фронтальная камера получила 8 Мп.

За такой смартфон пользователям придется отдать $125.