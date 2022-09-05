Появилась дорожная карта обновлений realme UI 4.0

Компания realme опубликовала дорожную карту обновлений realme UI 4.0. Примечательно, что сама оболочка официально выйдет только в сентябре.
Первым смартфоном, которому уже доступно обновление стал флагманский realme GT 2 Pro. Также в текущем месяце обновление получат realme GT 2, GT Neo 3 и несколько других моделей.
Полный список устройств:
Август 2022
- Realme GT 2 Pro
Сентябрь 2022
- Realme GT Neo 3 150W
- Realme GT Neo 3
- Realme GT Neo Naruto Limited Edition
- Realme GT 2
Октябрь 2022
- Realme GT 2 Master Exploration Edition
- Realme Q5 Carnival Edition
- Realme Q5 Pro
- Realme Q5
- Realme GT Master Explorer Edition
- Realme GT
Декабрь 2022
- Realme GT Neo 2
- Realme GT Neo 2 Dragon Ball Custom Edition
- Realme GT Neo Flash Edition
Пока этот список относится для устройств в Китае. Стабильная глобальная версия realme UI 4.0, появится позже, а список тестовых устройств будет расширен в 2023 году.
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