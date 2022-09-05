Появилась дорожная карта обновлений realme UI 4.0

Компания realme опубликовала дорожную карту обновлений realme UI 4.0. Примечательно, что сама оболочка официально выйдет только в сентябре.

Первым смартфоном, которому уже доступно обновление стал флагманский realme GT 2 Pro. Также в текущем месяце обновление получат realme GT 2, GT Neo 3 и несколько других моделей.

Полный список устройств:

Август 2022

Realme GT 2 Pro

Сентябрь 2022

Realme GT Neo 3 150W

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo Naruto Limited Edition

Realme GT 2

Октябрь 2022

Realme GT 2 Master Exploration Edition

Realme Q5 Carnival Edition

Realme Q5 Pro

Realme Q5

Realme GT Master Explorer Edition

Realme GT

Декабрь 2022

Realme GT Neo 2

Realme GT Neo 2 Dragon Ball Custom Edition

Realme GT Neo Flash Edition

Пока этот список относится для устройств в Китае. Стабильная глобальная версия realme UI 4.0, появится позже, а список тестовых устройств будет расширен в 2023 году.

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