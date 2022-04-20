В Китае состоялся анонс среднебюджетных Realme Q5 и Q5 Pro

Бренд Realme представил в Китае среднебюджетные смартфоны Realme Q5 и Q5 Pro. По внешнему виду они сильно похожи на ранее вышедшие модели.

Базовый Realme Q5 представляет собой ребрендинг ранее представленного Realme 9 Pro. Смартфон получил тот же 6,6″ IPS-экран, чипсет Snapdragon 695 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Отличия есть в камере, вместо 64-Мп главной камеры появился 50-Мп аналог, а модуль на 8 МП заменили на 2 МП. Кроме того, добавился слот для microSD, а мощностью зарядки возросла до 60 Вт.

Более дорогая версия Realme Q5 Pro является переделанным Realme GT Neo 2. Дисплей 6,62″ AMOLED E4 с частотой 120 Гц, а за работы отвечает процессор Snapdragon 870 и 6/8 ГБ ОЗУ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой до 80 Вт.

Оба аппарата работают под управлением Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0 и не оснащаются NFC-модулем.

В Китае новинки будут доступны с 27 апреля в трёх конфигурациях памяти: 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Базовая версия Realme Q5 будет продаваться от 1399, 1599 и 1799 юаней, а старшая версия Realme Q5 Pro обойдётся в 1899, 2099 и 2299 юаней.

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