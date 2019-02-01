Realme продлил распродажу на Tmail



Бренд realme объявил о продлении распродажи на онлайн-платформе TMall, которая размещается на AliExpress.

Например, цена флагманского смартфона realme 6 Pro составляет всего 18 290 рублей. Гаджет обладает 6,6-дюймовый IPS-дисплеем с разрешением 2400 × 1800 и с высокой частотой обновления 90 Гц. Большой и четкий экран дополняют процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4 300 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

В рамках акции предлагаются специальные цены на множество устройств бренда. Распродажа продлится до 29 августа.