Realme представила высокопроизводительный флагман realme GT

Компания realme представила новый флагман realme GT. Высокопроизводительная модель призвана совершить прорыв на рынке среднего и высокого ценовых сегментов, особенно в Китае и Европе, и помочь бренду достичь новой амбициозной цели — 100 миллионов активных пользователей (70 миллионов на конец февраля).

Согласно отчетам Counterpoint, в 2020 году, бренд показал 65% рост поставок смартфонов, 42,4 млн. единиц, что сделало его самым быстрорастущим в мире. В 2021 году в основе стратегии бренда лежит завоевание среднего и высокого ценовых сегментов, и запуск realme GT — первый шаг к этой цели.

По замыслу компании, облик корпуса смартфона призван отобразить эстетику скорости. Толщина корпуса модели — всего 8,4 мм., а вес — 186 г. Это мощный и невесомый флагман.

Будут доступны три версии дизайна realme GT. В первых двух для отделки задней панели флагмана применено стекло. Модель в серебряном цвете использует 3D-стекло с текстурой, позволяющей добиться интересного оптического эффекта рассеивания и слияния света на множестве граней. В версии голубого цвета применена специальная оптическая пленка, создающая эффект поглощения света, подобно темной, глубокой воде.

Третий вариант дизайна — Гоночный Желтый (Racing Yellow). Он разрабатывался в течение 9 месяцев и прошел 8 итераций. Для отделки корпуса используется приятная на ощупь кожа двух глубоких оттенков — это подчеркивает скорость и «спортивность» модели. А глянцевый черный корпус, выполненный по инновационному методу цельного литья, намекает на асфальт гоночной трассы.

Новый флагман получил тройную основную камеру 64МП (IMX682) с широкоугольным объективом 8МП и макрообъективом 2МП, а для видеочатов и селфи — фронтальную камеру 16МП с поддержкой режимов PureRaw и AI-селфи.

Realme GT оснащен процессором последнего поколения — Qualcomm Snapdragon 888, который удовлетворит все потребности пользователей ресурсозатратных приложений и мобильных геймеров. Благодаря продвинутому 5-нм процессору и ядру Cortex-X1, realme GT обеспечивает самую высокую производительность. Кроме того, в Snapdragon 888 используется новый графический процессор — Adreno 660, улучшающий графическую производительность на 30%, и позволяющий плавно запускать даже самые требовательные мобильные игры. realme GT также оснащен LPDDR5 и UFS 3.1, обеспечивающими Snapdragon 888 самую высокую скорость передачи данных.

Нагревание и проседание частоты кадров являются распространенными проблемами, с которыми сталкиваются многие заядлые мобильные геймеры. Для того, чтобы полностью раскрыть потенциал Snapdragon 888, realme GT использует систему охлаждения из нержавеющей стали VC Boost — новое поколение облегченного 3D-парового охлаждения с более высоким коэффициентом рассеивания тепла. Благодаря наличию внутренней микроструктуры из нержавеющей стали, циркуляция жидкости и воздуха VC ускоряется для достижения лучшей теплопроводности. Система охлаждения полностью покрывает основные источники тепла в смартфоне, значительно снижая общую температуру устройства.

Флагман оснащен зарядкой SuperDart на 65 Ватт, что позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4 500 мА·ч до 100% всего за 35 минут. Для безопасности зарядки предусмотрена пятиуровневая защита, а с новой системой охлаждения смартфон не нагревается даже во время зарядки и параллельной работы с энергозатратными приложениями.

6,43-дюймовый экран SuperAMOLED realme GT с высокой частотой обновления, частотой дискретизации 360 Гц, 100% охватом широкой цветовой гаммы DCI-P3

и специальными режимами оптимизации и настройки яркости особенно придется по душам геймерам.

В realme GT применен движок ускорения Hyper Boost 4.0, на системном уровне управляющий ресурсами и степенью нагрева смартфона во время игры, что позволяет снизить энергозатраты на 9,8%, а температуру — на 1,2℃. Новый тактильный линейный моторчик также оптимизирован для гейминга, и обеспечивает 4D-вибрации 10 видов для полного погружения в виртуальные миры. А за иммерсивный звук во флагмане отвечают двойные стереодинамики.