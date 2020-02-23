Realme представила свой первый фитнес-браслет

Realme выпустила свой первый фитнес-браслет Realme Band. Новинка планирует составить конкуренцию Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5.

Браслет получил цветной 0,96-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 160 х 80 пикселей. Также у него силиконовый ремешок, встроенная USB-зарядка и защита от воды и пыли по стандарту IP68. Емкость аккумулятора составляет 90 мАч, одного заряда должно хватить до 9 дней.

Realme Band имеют все сопутствующие фитнес-браслетам функции: отслеживание сна, мониторинг физической активности, уведомления, датчик пульса и т.д.

Новинка поступит в продажу с 5 марта в Индии в трёх цветах: желтом, зелёном и чёрном. Дата мирового анонса пока не известна.