Realme представила самый дешевый смартфон с 5G

Битва за бюджетную категорию в смартфонах с технологией 5G идет ожесточенная. Сперва Redmi K30 5G занял лидирующую позицию в этом сегменте, но сегодня его с этого трона потеснил Realme X50 5G. Эти два девайса очень схожи характеристиками, а поэтому считаются конкурентами. Отметим, что стоимость Realme X50 5G стартует с 360 долларов (версия 8 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ), а вот за Redmi K30 5G с таким же объемом памяти, придется заплатить 375 долларов.

Однако, окончательный ответ все-такие остался за Redmi, которая готовит две другие, более дешевые модификации. Так, вариант с 6 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ обойдется покупателю в 285 долларов, а модификация с 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ оценена в 330 долларов. А вот представители Realme не могут похвалиться более дешевыми моделями. У них в арсенале лишь более дорогие версии смартфона: 6 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ – 388 долларов, 12 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ – 432 доллара. А вот версия Master Edition с 12 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ и вовсе обойдется в 446 долларов.

Что касается характеристик девайса, то он получил 6,57-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2040 точек и частотой обновления 120 Гц. Вверху дисплея имеется вырез под двойную фронтальную камеру – 16 и 8 МП. Сердцем Realme X50 5G является чипсет Snapdragon 765G. На задней панели имеется квадра камера, а на боковой панели – сканер отпечатков пальцев. Питается девайс от аккумулятора, емкостью 4 100 мАч и поддерживает ускоренную зарядку. Работает же смартфон на собственной графической оболочке Realme UI, основанной на Android 10.