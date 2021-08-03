Realme представила магнитные зарядки MagDart

Realme представила собственную магнитную беспроводную зарядку MagDart. Точнее, даже две версии.

Базовая зарядка получила 15 Вт, эта модель практически аналогична MagSafe от Apple. Хотя сами Realme заявили, что она тоньше на 26,4% и намного быстрее. MagDart способна заряжать смартфон с аккумулятором мощностью 4500 мАч за 90 минут.





Вторая версия MagDart Charger на 50 Вт. Здесь обещают полный заряд аккумулятора емкостью 4500 мАч за 54 минуты. Устройство наделили кулером для предотвращения перегрева. Для работы MagDart Charge придется докупить блок питания SuperDart на 65 Вт.

Помимо этого, на мероприятии представили док-станцию, которая представляет собой съемный портативный аккумулятор и подставку одновременно; MagDart Beauty Light — вспышку-насадку для камеры и магнитный кошелёк MagDart Wallet.

Представленные новинки появятся в продаже только в 2022 году.