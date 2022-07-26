Realme представила доступные часы Realme Watch 3 с поддержкой телефонных звонков

Компания Realme анонсировала смарт-часы Realme Watch 3. Они обладают 1,8-дюймовым экраном и прямоугольным корпусом с плоскими гранями.

Новинка получила 1,8-дюймовый дисплей с разрешением 240×286 пикселей и пиковой яркостью 500 нит. По заявлению компании, соотношение экрана к корпусу составляет 67,5%, что на 35% выше, чем у Realme Watch 2. Сам корпус защищён от влаги и пыли по стандарту IP68.

Из коробки пользователю доступно более 100 циферблатов, другие можно загрузить через приложение Realme Link.

Среди датчиков в Realme Watch 3 есть отслеживание более 110 спортивных режимов, мониторинг пульса, SpO2, стресса и качества сна.

Realme Watch 3 соединяются со смартфоном по Bluetooth 5.3. Есть возможность отвечать на звонки прямо с запястья.





Аккумулятор ёмкостью 340 мАч обеспечивает до 7 дней работы без подзарядки при обычном использовании.

Realme Watch 3 уже доступны для предзаказа в Индии по цене 3499 рупий (~2600 рублей). Продажи стартуют 2 августа.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!