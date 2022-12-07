Realme представил в России новые часы Watch 3 Pro и S100

Бренд realme представил для российского рынка линейку смарт-часов: Watch 3 Pro и Watch S100.

Watch 3 Pro получили HD AMOLED дисплей 4,52 см (1,78”) c частотой обновления 50-60 FPS и изогнутыми краями. Внешний вид часов кастомизируется благодаря более 100 предустановленным циферблатам. Время автономной работы часов составляет до 10 дней. Ёмкость аккумулятора составляет 345 мАч, также поддерживается магнитная зарядка. Новинка также поддерживает одновременную работу двух спутников (GPS и Глонасс), и 110 спортивных режимов – от баскетбола до экзотических типа спиннинга и крикета.

S100 могут похвастаться временем автономной работы – до 12 дней без подзарядки с аккумулятором 260 мАч. Они оборудованы экраном на 1,69” с более чем 110 предустановленными циферблатами и яркостью до 530 нит, Bluetooth 5.1, датчиками температуры тела, мониторинга сна, пульса и уровня кислорода в крови, а также поддерживают 24 режима спортивных тренировок. Новинка имеет пылевлагозащиту по стандарту IP68. Смарт-часы поддерживают устройства Android и iOS.

Часы realme Watch 3 Pro уже поступили в продажу в черном цвете по цене от 5 190 руб. Старт продаж доступных realme Watch S100 состоится в ближайшее время. О цене и дате будет сообщено отдельно.