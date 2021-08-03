Realme представил быструю беспроводную магнитную зарядку MagDart на 50 Вт

Бренд realme представил MagDart — первое беспроводное магнитное зарядное решение для Android. Среди продемонстрированных новинок самое быстрое беспроводное зарядное магнитное устройство на 50 Вт, смартфон realme Flash с поддержкой технологии и еще несколько девайсов. Компания также заявила о планах стать пионером в построении экосистемы магнитных решений.

Новинка realme Flash — первый Android-смартфон с поддержкой беспроводной магнитной зарядкой. Он оснащен батареей на 4500 мАч и поддерживает беспроводную магнитную зарядку MagDart до 50 Вт, которая заряжает батарею от 0 до 100% менее чем за час, что сравнимо с проводной зарядкой realme SuperDart на 50 Вт.

Зарядное устройство MagDart 50 Вт оснащено активной системой воздушного охлаждения, которая поддерживает температуру на нужном уровне с помощью компактного и мощного вентилятора. Он может быстро отводить тепло, втягивая в зарядное устройство большой воздушный поток, чтобы поддерживать высокий уровень мощности зарядки в течение длительного времени.

Зарядное устройство MagDart на 15 Вт имеет толщину всего 3,9 мм, что на 26,4% тоньше конкурентного продукта. При этом технология realme превосходит его по скорости зарядки благодаря решению с разделенными катушкой и платой. В такой конструкции зарядная площадка тоньше, а источники тепловыделения разнесены, что понижает нагревание зарядки и обеспечивает более продолжительное время работы. Батарея на 4500 мАч заряжается от 0 о 100% за 90 минут, что намного быстрее.

Также realme представил и новый MagDart Power Bank со специальной зарядной подставкой. Вместе два устройства становятся вертикальной зарядной станцией. Например, смартфон можно заряжать от пауэрбенка, пока он сам заряжается от подставки.

Кроме того, анонсированы следующие устройства:

• realme GT MagDart Charging Case — специальный чехол для realme GT, подключающийся через Type-C и позволяющий пользоваться технологий магнитной зарядки.

• MagDart Wallet — удобный кошелек на три стандартные кредитные карты, который крепится к задней крышке смартфона на магнитах. Кроме того, он может превращаться в подставку для смартфона во время просмотра кино или видеозвонков.

• MagDart Beauty Light — устройство для портретной фотографии, которое крепится к смартфону на магнитах. Благодаря функции реверсивной зарядки оно подзаряжается от смартфона и позволяет делать селфи с дополнительной вспышкой.