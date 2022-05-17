Планшет realme Pad официально вышел в России

Бренд realme вышел на российский рынок планшетов с новинкой realme Pad. Планшет получил 10,4-дюймовый WUXGA+ экран с разрешением 2000×1200, восьмиядерный процессор Helio G80 с двумя ядрами A75 и частотой до 2 ГГц, аккумулятор 7100 мАч, а также четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией звука Hi-Res. Вес планшета составляет всего 440 г при толщине корпуса 6,9 мм.

Планшет представлен в двух цветах: сером и золотом. Модель поступит в продажу 19 мая по цене от 19 990 руб. в версии 4+64 ГБ Wi-Fi эксклюзивно в онлайн и розничных магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо. В подарок в первый месяц продаж покупатели получат опцию единоразовой бесплатной замены экрана в течение шести месяцев после покупки.

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