Realme объявил о скидках на ряд смартфонов

11-12 ноября бренд realme, проводит масштабную распродажу в официальном магазине на платформе Tmall, приуроченную ко Дню холостяка. Пользователям доступны скидки до 32% на лучшие смартфоны и аксессуары realme.

В магазине realme на Tmall не только действуют самые низкие цены на сертифицированную продукцию бренда, но и предоставляется бесплатная доставка со склада в Москве и гарантийное обслуживание.

В числе устройств, участвующих в акции, такие популярные модели, как:

realme 6 (4ГБ + 128ГБ) — 13 791,7 р. (скидка 31,19%)

realme C3 (3ГБ + 64ГБ) — 8 191,2 р. (скидка 25,47%)

realme 6 Pro (8ГБ + 128ГБ) — 16 991,1 р. (скидка 28%)

realme X3 SuperZoom (12ГБ + 256ГБ) — 31 991,2 р. (скидка 28,89%)

Ознакомиться с полным списком устройств, участвующих в акции можно по ссылке.