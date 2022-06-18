Появились рендеры Realme Narzo 50i Prime за $100

На качественных изображениях появился будущий бюджетник Realme Narzo 50i Prime. Сообщается, что это будет самый доступный смартфон у бренда с ценником на уровне $100.

Известно, что у новинка получит батарею емкостью 5000 мАч и процессор либо MediaTek либо Unisoc. Это уже неплохо для устройства такой категории.

На тизерах видно, что основная камера будет одинарная. Остальные характеристики пока остаются не раскрытыми.

Анонс Realme Narzo 50i Prime состоится 22 июня, ждем.

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