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Новости

Доступный Realme Narzo 50i Prime за 6000 рублей уже можно купить на AliExpress

Сегодня на AliExpress началась распродажа с большим количеством различных предложений. В этот же день на площадке появился новый и один из самых доступных смартфонов на рынке – Realme Narzo 50i Prime.

Смартфон с ценой всего в $100 предлагает большой IPS-дисплей с разрешением HD+, чипсет Unisoc T612, аккумулятор на 5000 мАч и Realme UI Go Edition на Android 11. Одна из особенностей новинки слот сразу для 3 SIM-карт.

На AliExpress приобрести Realme Narzo 50i Prime в версии 3/32 ГБ можно за 6000 рублей, а вариант с 4/64 ГБ обойдётся в 7000 рублей. Дешево и не сердито.

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Источник:
AliExpress

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